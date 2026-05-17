Vojvodina vicešampion Srbije, Partizan nije uspeo: Novosađani idu u Ligu Evrope

Golovima Lazara Ranđelovića i Njegoša Petrovića, Vojvodina je pobedila OFK Beograd na Omladinskom stadionu 2:1 (1:0) i završila prvenstvo na drugom mestu.

S obzirom na to da ima tri boda više od trećeplasiranog Partizana i da je kao drugoplasirana ušla u plej-of, više ne postoji ni teoretska mogućnost da je crno-beli prestignu. Vojvodina je uz osvajanje drugog mesta izborila i plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope, dok će Partizan posle kiksa protiv Čukaričkog na Banovom brdu ostati treći ide u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Vojvodina je 22. pobedom u 36. superligaškoj utakmici izborila povratak u Evropu