MUP: Od početka godine poginulo 12 motociklista, polovina mlađa od 30 godina

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije objavilo je danas da je od početak godina poginulo 12 motociklista, od kojih je polovina bila mlađa od 30 godina i apelovalo na poštovanje propisa.

MUP je na Fejsbuku napisao da na motociklu i najmanja greška može prouzrokovati najteže posledice. "Kaciga, druga zaštitna oprema i poštovanje propisane brzine nisu izbor. To je razlika između života i smrti", piše u objavi. MUP Srbije od 18. maja, pa sve do kraja meseca, 31. maja, najavio je da će saobraćajna policija vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja na putevima Srbije, koja je, kako navode, usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša.