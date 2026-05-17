Nada: Dobar rezultat autentične desnice garant pobede, utvrđen plan izbornih aktivnosti

Koalicija Nada poručila je danas da je dobar rezultat autentične desnice garant pobede nad režimom, ali i sistemskih promena neophodnih u državi i društvu.

Na zajedičkom sastanku Predsedništava Nove Demokratske stranke Srbije i saveza pod nazivom Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju, utvrđen je plan zajedničkih terenskih aktivnosti u kampanji za parlamentarne izbore. "Plan podrazumeva održavanje tribina, organizovanje štandova, obilazak domaćinstava i razgovor sa građanima u svim opštinama. Prva naredna tribina biće održana u Zrenjaninu 25. maja", navedeno je saopštenju povodom kampanje, koju je koalicija zvanično