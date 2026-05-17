Direktor CIA tokom posete Havani zatražio hapšenje Raula Kastra i ponudio 100 miliona dolara humanitarne pomoći

Direktor Centralne obaveštajne agencije SAD (CIA) Džon Retklif je u razgovoru s kubanskim čelnicima u Havani ponudio 100 miliona dolara humanitarne pomoći Kubi, pod uslovom da se sprovedu temeljne promene u sistemu vlasti i privredi.

Retklif je zatražio i da bude uhapšen bivši kubanski predsednik i ministar odbrane Raul Kastro, protiv koga tužilaštvo SAD sprema optužnicu zbog naredbe 1996. da se obore dva mala nenaoružana aviona s izbeglicama na rubu kubanskog vazdušnog prostora, javljaju mediji u EU. Italijanski list „Korijere dela sera“ navodi da se u Vašingtonu smatra da Raul Kastro iza scene i dalje ima značajan upliv na vlast, i da je uvek bio odlučni protivnik nagodbe s Amerikom. Susret