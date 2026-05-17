Vučić u Bakuu najavio sporazum o izgradnji gasne elektrane i put u Kinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Bakuu da će sa Azerbejdžanom uskoro potpisati sporazum o izgradnji gasne elektrane u blizini Niša, što će biti „početak veće saradnje u okviru celog energetskog sektora“.

Vučić je novinarima tokom posete Azerbejdžanu rekao da je sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim razgovarao o saradnji sa Srbijom, ali i situaciji u Iranu i vojnotehničkoj saradnji. On je najavio da će u Srbiji uskoro ugostiti veliku poslovnu delegaciju Azerbejdžana. Vučić je dodao da će se tokom posete sastati i sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, sa kojim planira da razgovara o priznanju te zemlje nezavisnosti Kosova. On je najavio i da uskoro