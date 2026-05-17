(Foto) Sneg u maju: Kopaonik se zabeleo, zahlađenje donelo zimske uslove na planini

Na Kopaoniku je tokom noći počeo da pada sneg slabog intenziteta, tako da je do jutra dostigao visinu od oko jednog centimetra, dok temperatura na ovoj planini trenutno iznosi svega dva stepena.

Uz nisku temperaturu, duva i zapadni vetar brzinom od tri do osam metara u sekundi, dok gusta magla dodatno otežava uslove na terenu, smanjujući vidljivost na svega 200 metara, prenosi Infokop. Neočekivani snežni pokrivač usred maja rezultat je prodora hladnog vazduha koji je zahvatio veći deo Srbije. Printscreen: Infokop Printscreen: Infokop Prema aktuelnim meteorološkim podacima, u Srbiji preovlađuje oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme, praćeno kišom u