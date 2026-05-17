Hrvatska policija traga za osumnjičenim za ubistvo dostavljača: Otkazana nastava, apel građanima da ostanu u kućama

Hrvatska policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića (50), za kojim se od 16. maja intenzivno traga, jer se dovodi u vezu sa ubistvom mladića (19), dostavljača hrane, u Drnišu.

"Upozoravamo građane ukoliko naiđu na osobu da joj se ne približavaju jer je opasna i verovatno naoružana", poručili su iz PU šibensko-kninske. Jake policijske snage, uključujući i pripadnike specijalne policije, i dalje intezivno tragaju za Aleksićem. Direktor policije Hrvatske Nikola Milina saopštio je da je na okrutan način ugašen mladi život i da je policija reagovala odmah, uputivši na teren sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju