"Opasan je, ne približavajte mu se": Hrvatska policija objavila fotografiju osumnjičenog za ubistvo dostavljača u Drnišu

Hrvatska policija objavila je fotografiju Kristijana Aleksića (50), za kojim se od 16. maja intenzivno traga, jer se dovodi u vezu s ubistvom mladića (19), dostavljača hrane, u Drnišu.

"Upozoravamo građane ukoliko naiđu na osobu da joj se ne približavaju jer je opasna i verovatno naoružana", poručili su iz PU šibensko-kninske. Podsetimo, u hrvatskom gradu Drnišu u subotu uveče ubijen je 19-godišnji mladić, a policija traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobegao. Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnji Kristijana Aleksića je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na mestu pucnjave