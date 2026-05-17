Vučić stigao u dvodnevnu posetu Azerbejdžanu, učestvuje na Svetskom urbanom forumu

​Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. i 18. maja u Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Vučić je stigao je u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Vugar Mustafajev.

Predsednik Srbije kasnije će se sastati sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a potom će imati sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja, najavljeno je iz Predsedništva