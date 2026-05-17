Vučić u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu, učestvuje na Svetskom urbanom forumu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 17. i 18. maja Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Bakuu.

Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina, najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja, najavljeno je iz Predsedništva Srbije. Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela Foruma koji okuplja šefove država i vlada. Tokom posete Azerbejdžanu planiran je bilateralni sastanak