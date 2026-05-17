Drama u centru Modene: Automobilom pokosio pešake, pa nožem napao prolaznike

Osam osoba je povređeno, od kojih su dve u kritičnom stanju, nakon što je vozač u centru italijanskog grada Modena naleteo na pešake, a potom pokušao da pobegne, ali su ga prolaznici sprečili u tome do dolaska policije, prenose lokalni mediji.

Nesreća se dogodila u jednoj od najprometnijih oblasti istorijskog centra grada, preneo je portal Tudej.it. Vozač automobila Sitroen C3 pregazio je u subotu oko 16.30 pešake brzinom od 100 kilometara na sat i povredio osmoro ljudi, od kojih četvoro teško, ima problema sa mentalnim zdravljem. Nakon što je udario grupu pešaka, a vozač koji je povređen u nesreći, zatim je pobegao peške i, navodno, nekoga izbo nožem, prenosi portal. preneli su danas italijanski mediji.