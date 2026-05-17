Opasni soj ebole izazvao uzbunu: Raste broj mrtvih u Kongu i Ugandi

Broj žrtava Ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 88, uz više od 300 sumnjivih slučajeva povezanih sa zarazom, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), proglasivši epidemiju u ove dve zemlje za vanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodng značaja.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus naveo je na društvenim mrežama da epidemija ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da postoji visok rizik od daljeg širenja u susedne zemlje. Zdravstvene vlasti potvrdile su da je uzrok aktuelne epidemije virus ebole tipa Bundibugjo, retka forma bolesti za koju ne postoje odobrene terapije ni vakcine. Iako je u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi do sada zabeleženo više od 20 epidemija