Vučić iz Bakua: Pozivam opoziciju da zajedno izađe na izbore, staćemo na crtu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas iz Bakua opozicione stranke u Srbiji da se ujedine i zajedno izađu na naredne izbore, poručivši da će im aktuelna vlast „stati na crtu“ i da će prihvatiti volju građana. „Nemojte da se cepkate, nemojte da se vređate međusobno.

Vidim da se mrzite mnogo više nego što mrzite mene. To što mene napadate koristite da biste oduzeli ovim drugima glasove“, rekao je Vučić novinarima u Bakuu, gde će sutra učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu. On je opoziciji poručio da se ujedini i građanima predstavi jasan politički program. „Ujedinite se svi zajedno, pokažite ljudima i građanima Srbije šta je to što mislite i kakav je vaš plan i program, osim što ste u stanju da vređate, psujete i govorite