"Baš ni 1 poen Hrvatskoj... Jako čudno!" Burne reakcije na objavu Aleksandre Kovač o glasanju na Evroviziji

Pevačica i kompozitorka Aleksandra Kovač, koja je ove godine predsedavala stručnim žirijem Srbije na Evroviziji, oglasila se na Instagramu nakon brojnih kritika jer je žiri dao 0 bodova Hrvatskoj, dok im je publika dodelila 12.

Aleksandra Kovač je na pomenutoj mreži istakla da se članovi žirija nisu bavili "jeftinom politikom". „Insistirala sam da moje kolege i ja glasamo muzički, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocenjujemo pesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom.“ Dodala je i da je svaki član žirija glasao nezavisno, bez međusobnog dogovaranja. Međutim, u komentarima ispod njene objave brojne su negativne reakcije. "Bolje recite da ste glasali politički, ovako