Dejan je osumnjičene u slučaju nestanka Aleksandra Nešovića Baje iz restorana na Senjaku odvezao do ovog jezera

Nova pre 50 minuta
Dejan je osumnjičene u slučaju nestanka Aleksandra Nešovića Baje iz restorana na Senjaku odvezao do ovog jezera

Deset osoba, među kojima je i sada bivši načelnik beogradske policije Veselin Vesko Milić, uhapšeno je zbog slučaja nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kome se trag izgubio 12. maja. Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage, kako se sumnja, u Nešovića je kobnog dana u restoranu "27", posle kraće svađe pucao Saša Vuković Boske, a Dejan S. pomogao je osumnjičenima u bekstvu.

Sem Milića uhapšeni su Saša Vuković zvani Boske, Mario S, Petko P, Savo S, Boban M, Nenad L, Danka V, Vuk Š. i Dejan S. Svi oni se sumnjiče za teška krivična dela koja se odnose na slučaj nestanka Aleksandra Nešovića Baje, koji slovi za pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke. Prema istrazi, u bekstvu osumnjičenima sa lica mesta pomogao je i Dejan S, koji ih je automobilom “Fiat Punto” odvezao najpre ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol, a potom i do Stare Pazove.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

RTV pre 20 minuta
Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

NIN pre 5 minuta
Istraga pucnjave na Senjaku: Devetorici određeno zadržavanje, supruga osumnjičenog za ubistvo u kućnom pritvoru

Istraga pucnjave na Senjaku: Devetorici određeno zadržavanje, supruga osumnjičenog za ubistvo u kućnom pritvoru

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu Nešovića

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu Nešovića

B92 pre 15 minuta
Devetorici uhapšenih za ubistvo Nešovića određen pritvor: Jedina uhapšena žena biće u kućnom pritvoru

Devetorici uhapšenih za ubistvo Nešovića određen pritvor: Jedina uhapšena žena biće u kućnom pritvoru

Telegraf pre 24 minuta
Svi u pritvoru osim žene! Sud doneo odluku o osumnjičenima za ubistvo Nešovića na Senjaku: Evo šta je čija uloga bila

Svi u pritvoru osim žene! Sud doneo odluku o osumnjičenima za ubistvo Nešovića na Senjaku: Evo šta je čija uloga bila

Blic pre 1 sat
Sud doneo odluku: Devetoro u pritvoru zbog ubistva na Senjaku, samo žena prebačena u kućni pritvor

Sud doneo odluku: Devetoro u pritvoru zbog ubistva na Senjaku, samo žena prebačena u kućni pritvor

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacFiatFijatStara Pazova

Društvo, najnovije vesti »

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

Određen pritvor osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N.

RTV pre 20 minuta
BIRODI pita šta je sa konkursom za Agenciju za sprečavanje korupcije

BIRODI pita šta je sa konkursom za Agenciju za sprečavanje korupcije

Beta pre 30 minuta
Akademik Radomir Saičić za Danas: Crkveni orden dodeljen i Kačavendi, dok časnog vladiku Justina pod lažnim optužbama izvode…

Akademik Radomir Saičić za Danas: Crkveni orden dodeljen i Kačavendi, dok časnog vladiku Justina pod lažnim optužbama izvode na sud

Danas pre 20 minuta
BIRODI: Šta se dešava s konkursom za Agenciju za sprečavanje korupcije?

BIRODI: Šta se dešava s konkursom za Agenciju za sprečavanje korupcije?

Danas pre 35 minuta
Umesto Dositeja, vlast je izabrala srednji vek

Umesto Dositeja, vlast je izabrala srednji vek

Danas pre 15 minuta