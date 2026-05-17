Dejan je osumnjičene u slučaju nestanka Aleksandra Nešovića Baje iz restorana na Senjaku odvezao do ovog jezera

Deset osoba, među kojima je i sada bivši načelnik beogradske policije Veselin Vesko Milić, uhapšeno je zbog slučaja nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kome se trag izgubio 12. maja. Prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage, kako se sumnja, u Nešovića je kobnog dana u restoranu "27", posle kraće svađe pucao Saša Vuković Boske, a Dejan S. pomogao je osumnjičenima u bekstvu.

Sem Milića uhapšeni su Saša Vuković zvani Boske, Mario S, Petko P, Savo S, Boban M, Nenad L, Danka V, Vuk Š. i Dejan S. Svi oni se sumnjiče za teška krivična dela koja se odnose na slučaj nestanka Aleksandra Nešovića Baje, koji slovi za pripadnika grupe Dejana Stojanovića Keke. Prema istrazi, u bekstvu osumnjičenima sa lica mesta pomogao je i Dejan S, koji ih je automobilom “Fiat Punto” odvezao najpre ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol, a potom i do Stare Pazove.