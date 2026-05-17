"Primio je tetanus, mladež mu je...": Đanijeva žena se oglasila nakon incidenta na svadbi: "Zna tog čoveka dugo"

Folker Radiša Trajković Đani doživeo je neprijatnost na svadbi u Staroj Pazovi kada ga je gost ujeo za stomak, zbog čega je završio u bolnici.

Za " Blic" se sada oglasila njegova supruga Slađa koja je rekla da je bila uplašena. Slađa kaže da joj je sada sve to smešno, ali da joj nije bilo svejedno kada je saznala za nemili događaj. - Ujeo ga čovek, sad mi je smešno, a nije mi bilo. Nije namerno, zna tog čoveka. Smešno je i čudno, ne znam šta je sa njim bilo. Šalili su se, zna ga dugo. Primio je tetanus, pije antibiotik. Tu mu je mladež potkačio. Sutra nam je godišnjica braka, idem da mu kupim kacigu,