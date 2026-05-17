Studenti pozvali na akciju pred protest na Slaviji: Veliko štampanje "Studenti pobeđuju" u utorak od 15 do 19 sati

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu pozvali su kolege i sugrađane da im se u utorak, 19. maja pridruže u akciji "Studenti pobeđuju" i velikom štampanju pred Slaviju, odnosno protest koji je najavljen za 23. maj.

Kako je objavljeno na Instagramu, akcija će trajati od 15 do 19 časova na Trgu Dimitrija Tucovića - Slaviji, a učesnicima se savetuje da ponesu majice, cegere, kačkete. "Vidimo se", poručili su kratko studenti. A post shared by Samoorganizovana grupa studenata - Blokada (@studenti_u_blokadi) Oni su ranije najavili veliki protest koji će 23. maja biti održan na Trgu Slavija. Okupljanje će, kako su objavili, početi u 14 časova na Trgu Republike, na Autokomandi i kod