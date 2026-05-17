Obradović: Istorija je pokazala da nema favorita u "večitom derbiju"

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas, pred početak polufinalne serije plej-ofa ABA lige protiv Partizana da je istorija pokazala da u "večitom derbiju" nikad nema favorita. Zvezda u ponedeljak u 20 časova u Areni gostuje Partizanu u prvom meču serije. Ovo će biti peti duel dva tima ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. "Nebitno je ko je u boljoj poziciji, u manjem ritmu ili čiji igrači su povređeni, 50-50 je uvek,