U Libanu poginulo 2.988 ljudi od početka sukoba

Broj ubijenih u današnjim izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana povećan je na osam

Najmanje 37 ljudi poginulo je u poslednja 24 sata u Libanu u napadima izraelskih vazdušnih snaga na južne i jugoistočne delove zemlje, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje. Ministarstvo je na platformi Iks navelo da je još 222 ljudi ranjeno. „Ukupan broj poginulih građana od početka vojne eskalacije 2. marta dostigao je 2.988, a ranjenih 9.210ˮ, navodi se u izveštaju libanskog Ministarstva zdravlja. Libansko ministarstvo: Petoro danas poginulo u