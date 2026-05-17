SZO proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) danas je proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi i "vanredno stanje od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu".

SZO je saopštila da epidemija, koju je izazvao virus bundibugjo, ne ispunjava kriterijume pandemijske vanredne situacije, prenosi Rojters. U saopštenju SZO se navodi da je do subote u provinciji Ituri u DR Kongu prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, osam laboratorijski potvrđenih slučajeva i 246 sumnjivih slučajeva. Ministarstvo zdravlja DR Konga je u petak saopštilo da je 80 ljudi umrlo u novoj epidemiji. U glavnom gradu Ugande, Kampali, dva očigledno