Vučić sa predsednikom Azerbejdžana razgovarao o infrastrukturi, turizmu i energetici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je u Bakuu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim razgovarao o odnosima dve zemlje i unaređenju saradnje u više oblasti.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je Alijevu zahvalio "na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu naše zemlje, kao i na odnosu punom poštovanja i razumevanja koji Azerbejdžan pokazuje prema Srbiji". "Razgovarali smo o daljem unapređenju strateškog partnerstva naših zemalja, posebno u oblastima energetike, infrastrukture, investicija, kao i o projektima od značaja za ekonomski razvoj i sigurnu budućnost naših građana",