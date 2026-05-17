Bangaranga za istoriju: Bugarska prvi put osvojila Evroviziju u finalu punom napetosti i iznenađenja

U Beču je ispisana nova stranica evrovizijske istorije – Bugarska je, nakon povratka na takmičenje, odnela prvu pobedu pesmom „Bangaranga". Finale 70. Pesme Evrovizije obeležio je neočekivan rasplet, ali i političke kontroverze koje su pratile celo takmičenje.

Bečka dvorana „Štathale" bila je epicentar evropske muzike tokom finalne večeri 70. izdanja Pesme Evrovizije. U prepunoj dvorani, pred više od 10.000 gledalaca, i milionskim auditorijumom širom sveta, odvijalo se muzičko nadmetanje koje će ostati upamćeno kao jedno od najburnijih, najemotivnijih i najnepredvidivijih u novijoj istoriji ovog evropskog festivala. Nakon uzbudljivog glasanja koje je bilo neizvesno do samog kraja, pobedu je odnela predstavnica Bugarske,