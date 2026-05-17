Kako se glasalo na Evrosongu i može li Sofija da nadmaši Beograd

Od jubilarne „Pesma Evrovizije“ imali smo različita očekivanja, ali retki su očekivali toliko zanimljivo glasanje, a samo su najhrabriji smeli da kažu da će se publika i žiri saglasiti oko pobednika. Bugarska je zahvaljujući Dari ušla u istoriju i zabeležila svoju prvu pobedu. Naši sjajni momci iz „Lavine“ mogu da budu ponosni, pošto su u Beču stekli obožavaoce koji će ih zauvek pamtiti.

Uprkos svemu što je prethodilo ovogodišnjoj „Pesmi Evrovizije“, jublarno 70. izdanje ipak je ušlo u istoriju i na lep način. Pre svega, za to je zaslužna prva pobeda Bugarske na „Evrosongu“ zahvaljujući neverovatno energičnoj i harizmatičnoj Dari i pesmi krajnje neobičnog naziva Bangaranga. Dara je, u odnosu na nacionalni izbor kod kuće, uspela da značajno unapredi i potpuno promeni nastup i da se u Beču nesvakidašnjom koreografijom, scenografijom i samom režijom