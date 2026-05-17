Teheran: Plan od 10 tačaka crvena linija za Iran; Hezbolah najavio da je spreman za prekid vatre sa Izraelom

Iranski funkcioner poručuje da je plan od 10 tačaka "crvena linija" za Iran i ističe da ta zemlja kao pobednik u ratu određuje uslove za rešavanje sukoba. Hezbolah najavio da je spreman za prekid vatre sa Izraelom. Libanski ministar ekonomije Amer Bisat izjavio je da se procenjuje da je Liban izgubio do dve milijarde dolara zbog eskalacije rata od 2. marta.

09:25 Džokar: Iran kao pobednik u ratu određuje uslove za rešavanje sukoba Iran, kao pobednička strana u sukobu sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, određuje uslove budućeg rešavanja sukoba, izjavio je Mohamed Saleh Džokar, predsednik Odbora za unutrašnje poslove iranskog parlamenta, koji je naglasio da je plan od 10 tačaka "crvena linija" za Islamsku Republiku. "Uslove određuje zemlja koja je pobedila na bojnom polju, a ne vlada zemlje koja je propala,