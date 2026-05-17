Ubijen 19-godišnji dostavljač pice u Hrvatskoj, specijalci i helikopteri traže osumnjičenog

Hrvatska specijalna policija traga za 50-godišnjim muškarcem za kojeg se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda. Prema pisanju hrvatskih medija, osumnjičeni je i devedesetih počinio ubistvo zbog čega je odslužio zatvorsku kaznu. Objavljena fotografija osumnjičenog K. A.

U hrvatskom gradu Drnišu sinoć je ubijen 19-godišnji mladić, a policija traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobegao, piše hrvatski portal Indeks. Šibensko-kninska policijska uprava saopštila je da se zločin dogodio oko 23.05 na terasi porodične kuće u Drnišu. Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnji K. A. je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na licu mesta preminuo od zadobijenih pobreda. Kako