Vozač koji je uleteo među pešake u Modeni ima istoriju psihijatrijskog lečenja

Vozač koji je u Modeni automobilom uleteo među pešake brzinom od 100 kilometara na sat i povredio osmoro ljudi, od kojih četvoro teško, ima problema sa mentalnim zdravljem, prenose italijanski mediji.

Još se utvrđuju motivi koji su naveli na zločin Salima El Kudrija, 31-godišnjaka rođenog u provinciji Bergamo, nastanjenog u Ravarinu kod Modene, diplomiranog ekonomistu, koji je imao istoriju psihijatrijskog lečenja i trenutno je bez posla. On je, kako navode mediji, bio pod lekarskim nadzorom od 2022. godine zbog problema sa mentalnim zdravljem. Prema pisanju novinske agencije ANSA, pokazivao je znake šizofrenije. Dramatični trenuci zabeleženi su juče popodne u