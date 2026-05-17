Vučić sa Alijevim u Bakuu: Potvrđeni prijateljski odnosi dve zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu tokom koje se sastao sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Vučić je na sastanku sa predstavnicima azerbejdžanskih kompanija rekao da bi dve zemlje mogle 2027. da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Predsednik Srbije će sutra učestvovati na Svetskom urbanom forumu.

Alijev nakon sastanka sa Vučićem: Politički odnosi dve zemlje na visokom nivou Predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev saopštio je da je na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem konstatovano da između dve zemlje postoje politički odnosi na visokom nivou, kao i dobre mogućnosti za produbljivanje saradnje u ekonomskoj, energetskoj, investicionoj, realizaciji zajedničkih projekata i drugim oblastima. Alijev je istakao da je sa Vučićem razgovarao i o značaju