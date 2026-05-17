BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp zapretio Iranu: Vreme vam ističe, bolje da požurite ili od vas neće ostati ništa; Iran uvodi nove procedure za prolaz brodova kroz Ormuski moreuz

TEHERAN, TEL AVIV, VAŠINGTON - Naftne kompanije upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Iranski funkcioner poručuje da je plan od 10 tačaka "crvena linija" za Iran. Hezbolah najavio da je spreman za prekid vatre sa Izraelom. IDF nastavio napade na Pojas Gaze.

- Tramp zapretio Iranu: Vreme vam ističe, bolje da požurite ili od vas neće ostati ništa Američki predsednik Donald Trump zapretio je danas Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. "Za Iran vreme ističe i bolje im je da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa. Vreme je od presudnog značaja", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social. Predsednik Tramp je objavio u subotu na platformi Truth Social