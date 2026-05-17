NOVI SAD - U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom a krajem dana se očekuje postepeni prestanak padavina.

Prema današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na visokim planinama južne Srbije moguć je sneg. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura sutra će biti od 7 do 12, a najviša od 12 do 16 stepeni. I u Novom Sadu će danas biti oblačno sa kišom, vetrovito i osetno hladnije.