Pronađen automobil za koji se sumnja da je korišćen za transport ubijenog A. N, pritvor osumnjičenima

RTV
BEOGRAD - Uprava kriminalističke policije i Više javno tužilaštvo u Beogradu pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog A. N, potvrđeno je Tanjugu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice. Uviđaj automobila je izvršen, a kako Tanjug saznaje bliži se momenat otkrivanja lokacije ubijenog. A. N. je nestao 12. maja, a poslednji put je viđen u restoranu na Senjaku. Zbog njegovog ubistva uhapšeno je 10 osoba, među kojima i bivši načelnik beogradske policije. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu A. N, osim Danki V, kojoj je određen kućni
