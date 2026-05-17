Vučić sa Alijevim u Bakuu: Potvrđeni prijateljski odnosi; Verujem da sa Azerbejdžanom možemo da krenemo da gradimo gasnu elektranu kod Niša

BAKU - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Bakuu imao veoma uspešne sastanke sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim i predstavnicima njihovih najvećih kompanija na kojima su za Srbiju otvorene nove mogućnosti saradnje sa Azerbejdžanom.

"Potvrdili smo, naravno, naše prijateljstvo i mi se podržavamo međusobno već godinama u svim međunarodnim forumima, u svim međunarodnim organizacijama", rekao je Vučić novinarima. Preneo je da je sa Alijevim razgovarao i o geopolitičkoj situaciji i sukobu u Iranu. Vučić: Za dva dana ćemo znati tačno kada idem u Kinu, najznačajnija poseta za nas Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sutra znati tačan datum kada ide u zvaničnu posetu Kini i dodao