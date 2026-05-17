Tramp razgovarao sa predsednikom Južne Koreje o poseti Kini i situaciji na Bliskom istoku

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) i Južne Koreje Li Džae-Mjung razgovarali su danas telefonom o ishodu Trampove nedavne posete Kini, saopštio je Lijev kabinet.

Tramp je sa Lijem podelio rezultate sastanka sa predsednikom Kine Si Đinpingom o odnosima Pekinga i Vašingtona, ekonomskim i trgovinskim problemima, kao odnosu dve Koreje i Bliskom istoku, navodi se u saopštenju, prenosi agencija Rojters (Reuters). Li je, kako se navodi, ocenio razgovor Tramp-Si o Korejskom poluostrvu kao „konstruktivan“. Tramp je rekao Liju da će Vašington doprineti miru i stabilnosti Severne i Južne Koreje kroz blisku saradnju sa Seulom. Li je