Odbio medalju: Ronaldo otišao u tunel posle poraza

Izuzev Arapskog kupa, takmičenja revijalnog karaktera, Kristijano Ronaldo nije uspeo da osvoji ni trofej sa Nasrom otkako je došao u Saudijsku Arabiju pre tri i po godine.

Prvo je tim 41-godišnjeg Portugalca propustio priliku da obezbedi titulu u prvenstvu u gradskom derbiju sa Hilalom posle nerealnog kiksa golmana u završnici, a u finalu AFC lige šampiona 2 Turčin iz Švedske Deniz Humet dao je gol u 30. minutu i „udesio“ pobedu japanske Osake. Ronaldo, koji zarađuje 200 miliona evra godišnje i koji je na 141 utakmici u žutom dresu dao 121 gol, šokiran je napustio teren, a Portugalac je toliko bio ogorčen da nije planirao povratak na