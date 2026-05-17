Čekali su šest decenija i dočekali, LASK Linc ponovo vlada Austrijom

Prošla je 61 godina, a LASK iz Linca je po drugi put u istoriji postao prvak Austrije.

LASK je ubedljivom pobedom od 3:0 nad Austrijom iz Beča u gostima u poslednjem kolu plej-ofa Bundeslige došao do pehara na koji je čekao još od 1965. godine, a savršena sezona upotpunjena je osvajanjem Kupa za "duplu krunu" i potpunu dominaciju austrijskim fudbalom. Loše je započeo sezonu tim iz Linca, bio tek deseti, zatim uhvatio nešto bolji ritam i posle 25. kola bio peti, da bi u plej-ofu prebacio u "šestu brzinu", razbio konkurenciju i stigao do istorijskog