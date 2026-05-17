Drama u Vespremu i najslađi poraz u istoriji Srbije - Idemo na Svetsko prvenstvo!

Rukometaši Srbije plasirali su se na Svetsko prvensto 2027. godine, nakon prave drame u Vespremu.

Naš tim je poražen od Mađarske sa 31:30, ali je pre tri dana pobedio u Nišu sa 31:29, pa je dobio ovaj dvomeč baraža ukupnim rezultatom 61:60. Brutalno kvalitetan susret smo gledali, suočile su se dve ekipe kojima je svakako mesto na šampionatu sveta, ali je danas tamo mogla da ode samo jedna. Sve vreme je ukupni rezultat bio ili u egalu ili minimalno na strani jednog od timova, slutilo je da će odlučiti sedmerci, ali ovo je bio dan za jednu novu rukometnu Srbiju,