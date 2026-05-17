Jesenji dan pred nama, pre podne i obilne padavine, a evo gde će padati sneg: Temperatura do 16°C

U Srbiji u nedelju oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima.

U severozapadnim, centralnim i istočnim delovima očekuju se veće količine padavina. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 16 stepeni. U toku noći sa zapada razvedravanje. U Beogradu u nedelju oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima. Očekuju se obilnije padavine. Duvaće veoma jak severozapadni vetar. Temperatura tokom dana bez većeg kolebanja i kretaće se od 11 do 13 stepeni. (Telegraf.rs)