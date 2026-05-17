"Pio sam lekove protiv depresije, povećavao sam doze..." Ovako je Sloba Vasić govorio o psihičkim problemima

Pevač Sloba Vasić pre dva dana napravio je haos u alkoholisanom stanju u avionu pre poletanja za Cirih.

Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma. Vasić je prvo završio na VMA, a potom je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" gde je i zadržan. Inače, o svojim psohičkim problemima, pevač je ranije govorio za medije. Naime, Sloba Vasić u jednom periodu života susreo se sa problemima, te je počeo da pije lekove za anksioznost i depresiju, o čemu je otvoreno govorio. - Pio