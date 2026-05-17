Slobina žena ponovo završila u Hitnoj: Jelena prikačena na infuziju, zamolila samo za jedno

Supruga Slobe Vasića, koji je juče smešten u psihijatrijsku ustanovu Laza Lazarević, Jelena Lela Vasić, teško podnosi čitavu situaciju, a danas je ponovo završila u bolnici.

Naime, Lela se oglasila na Instagramu i objavila sliku ruke koja je prikačena na infuziju. - Ljudi, još jednom vas molim za malo razumevanja - napisala je ona. Naime, Leli danima stižu poruke kako podrške, tako i pitanja kako je Sloba, što je dodatno pogađa. Koliko joj je teško govori i to da je ponovo potražila lekarsku pomoć. Podsetimo, kako je Telegraf ranije danas pisao, Sloba Vasić prebačen je sa prijemnog na muško odeljenje u Klinici Laza Lazarević, gde će