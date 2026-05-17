TUI: 45 odsto putnika još nije rezervisalo letnji odmor zbog geopolitičke neizvesnosti

Oko 45 odsto putnika još uvek nije rezervisalo destinacije za letnji odmor, a razlog je - pojačana geopolitička neizvesnost, saopštila je nemačka turistička kompanija "TUI Group".

Jedna od vodećih svetskih turističkih grupa je navela da potrošači odlažu odluke o putovanjima zbog nesigurnosti povezane sa sukobima na Bliskom istoku, što je dovelo do slabije popunjenosti hotela i turističkih kapaciteta u poređenju sa prethodnom godinom, preneo je "NL tajms". TUI očekuje da će ovog leta najtraženije destinacije biti Španija i Grčka, dok je zabeležen i rast potražnje za putovanjima u zapadnom Mediteranu. U sektoru krstarenja, kompanija je