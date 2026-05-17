Saobraćajci će od ponedeljka pojačano kontrolisati postupke pešaka i motociklista

Pojačanu kontrolu postupaka pešaka i motociklista od ponedeljka 18. maja pa sve do kraja meseca sprovodiće pripdnici saobraćajne policije na području Vranja, okruga i širom Srbije.

Cilj akcije je "otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša", saopšteno je iz MUP-a. "Imajući u vidu da su u prva četiri meseca 2026. godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, ministarstvo apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim