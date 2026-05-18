Klivlend je na ovo čekao još od Lebrona - Detroit "zgromljen" sa +31 u majstorici! VIDEO

Košarkaši Klivljenda savladali su Detroit sa 125:94 i plasirali se u finale Istočne konferencije.

Tamo ih čeka okršaj sa Njujorkom, koji je prethodno izbacio Filadelfiju sa 4:0 u pobedama u seriji. Čekala se ova sedma utakmica, međutim, ispostavilo se da je Klivlend bez problema rešio Detroit i izborio finale. Briljirao je na parketu Donovan Mičel i pokazao da nije slučajno lider ovog tima. Sa druge strane, kod domaće ekipe kada je bilo najpotrebnije, totalno se ugasio Kejd Kaningem, što je i te kako uticalo na rezultat. Za Kavalirse ovo će biti prvo