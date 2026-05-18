Vasiljević o slučaju "Senjak": "Intenzivno se radi na slučaju"; "Neće biti zaštićenih i nedodirljivih"

Direktor policije Dragan Vasiljević večeras je u Dnevniku na RTS govorio o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku.

Vasiljević je rekao da je slučaj izazvao veliku pažnju javnosti i dodao da se intenzivno radi na pronalasku tela ubijenog i na prikupljanju svih dokaza. "Intenzivno se radi u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Pretražuju se različiti prostori, akvatorije, pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze i neke materijalne tragove koji će uticati na pozitivan tok ove istrage. Od jutros pomoć pruža i Vojska Srbije",