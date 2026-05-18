Antonijević: „Podnete brojne inicijative, uključujući femicid kao krivično delo i nacionalni registar“

Antonijević je u saopštenju naveo da te preporuke uključuju inicijativu da se femicid prepozna kao posebno krivično delo, kao i inicijativu za uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje slučajeva femicida "Femicide Watch".

"Takav mehanizam omogućio bi sistematično praćenje, analizu i prepoznavanje propusta u zaštiti, kako žene ne bi ostajale samo deo statistike i medijskih izveštaja, već kako bi se na osnovu svakog slučaja učilo i delovalo preventivno", dodao je Antonijević.

On je naveo da iza svakog broja stoji jedan nasilno prekinut život, uništene porodice i trajne posledice koje ovo nasilje ostavlja, dodajući da je tokom prošle godine u Srbiji, prema dostupnim podacima, ubijeno 18 žena, dok je zabeleženo i 13 pokušaja femicida.

"Svaki izgubljeni život opomena je da kao društvo još nismo učinili dovoljno. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, već ozbiljno kršenje ljudskih prava i najekstremniji oblik rodno zasnovanog nasilja", kazao je poverenik.

Dodao je da pored normativnih inicijativa, istitucija Poverenika kontinuirano radi na prevenciji kroz preporuke, obuke, saradnju sa institucijama, organizacijama civilnog društva i medijima, ukazujući na značaj blagovremene reakcije, prijavljivanja nasilja i razvijanja kulture nulte tolerancije prema svim oblicima nasilja.

"Ipak, bez jasne i nedvosmislene društvene osude nasilja, bez koordinisanog delovanja institucija i kontinuirane edukacije, posebno mladih, rezultati ne mogu biti trajni. Na današnji dan sećamo se svih žena koje su izgubile život usled porodičnog i partnerskog nasilja i upućujemo poziv svim institucijama, organizacijama civilnog društva i građanima da zajednički i odgovorno deluju kako bi se sprečilo svako nasilje i sačuvao svaki život", rekao je on.