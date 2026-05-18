Forum sudija Srbije: Sloboda izražavanja ključna za sudije

"Neophodno je prepoznati i legitimno pravo i dužnost sudija da javno govore u odbranu nezavisnosti sudstva, ustavnog poretka, vladavine prava i osnovnih vrednosti pravosudnog sistema", istakli su iz FSS u saopštenju.

Dodali su da su novom sazivu Visokog saveta sudstva dostavili predlog dopuna Etičkog kodeksa sudija, navodeći da je pitanje slobode izražavanja jedno od najznačajnijih pitanja za položaj sudija, nezavisnost pravosuđa i očuvanje poverenja javnosti u sudski sistem.

"Uvereni smo da je neophodno da se ovo pitanje uredi na sistemski, institucionalan i normativno jasan način", istakli su u saopštenju iz FSS.

Podsetili su da su 2023. godine Visokom savetu sudstva dostavili predlog dopuna Etičkog kodeksa sudija, sa ciljem da se u domaći etički okvir jasnije unesu standardi koji se odnose na slobodu izražavanja sudija."Nažalost, prethodni saziv Visokog saveta sudstva nije pokazao dovoljno razumevanja za potrebu da se ovo pitanje otvori i normativno uredi. Međutim, događaji i okolnosti koji su usledili u međuvremenu jasno su pokazali da je Forum sudija Srbije osnovano ukazivao na značaj ovog pitanja i potrebu da se položaj sudija u oblasti slobode izražavanja nedvosmisleno definiše", naveli su iz FSS.