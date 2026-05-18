Forum sudija Srbije: Sloboda izražavanja ključna za sudije

Beta pre 16 minuta

Forum sudija Srbije (FSS) saopštio je danas da Etički kodeks sudija mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja uz, kako su naveli, puno poštovanje nezavisnosti, nepristrasnosti i dostojanstva sudske funkcije.

"Neophodno je prepoznati i legitimno pravo i dužnost sudija da javno govore u odbranu nezavisnosti sudstva, ustavnog poretka, vladavine prava i osnovnih vrednosti pravosudnog sistema", istakli su iz FSS u saopštenju.

Dodali su da su novom sazivu Visokog saveta sudstva dostavili predlog dopuna Etičkog kodeksa sudija, navodeći da je pitanje slobode izražavanja jedno od najznačajnijih pitanja za položaj sudija, nezavisnost pravosuđa i očuvanje poverenja javnosti u sudski sistem.

"Uvereni smo da je neophodno da se ovo pitanje uredi na sistemski, institucionalan i normativno jasan način", istakli su u saopštenju iz FSS.

Podsetili su da su 2023. godine Visokom savetu sudstva dostavili predlog dopuna Etičkog kodeksa sudija, sa ciljem da se u domaći etički okvir jasnije unesu standardi koji se odnose na slobodu izražavanja sudija."Nažalost, prethodni saziv Visokog saveta sudstva nije pokazao dovoljno razumevanja za potrebu da se ovo pitanje otvori i normativno uredi. Međutim, događaji i okolnosti koji su usledili u međuvremenu jasno su pokazali da je Forum sudija Srbije osnovano ukazivao na značaj ovog pitanja i potrebu da se položaj sudija u oblasti slobode izražavanja nedvosmisleno definiše", naveli su iz FSS.

(Beta, 18.05.2026)

Povezane vesti »

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Insajder pre 26 minuta
Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

N1 Info pre 41 minuta
Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Danas pre 31 minuta
Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Serbian News Media pre 26 minuta
Forum sudija Srbije: Sloboda izražavanja ključna za sudije

Forum sudija Srbije: Sloboda izražavanja ključna za sudije

Radio sto plus pre 10 minuta
Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Forum sudija Srbije: Etički kodeks mora da prepozna pravo sudija na slobodu izražavanja

Pravo u centar pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FSS

Društvo, najnovije vesti »

Jedan referendum, dve nezavisne države: Srbija i Crna Gora, 20 godina kasnije

Jedan referendum, dve nezavisne države: Srbija i Crna Gora, 20 godina kasnije

BBC News pre 1 minut
MUP: Pojačana kontrola saobraćaja, u fokusu pešaci i vozači dvotočkaša

MUP: Pojačana kontrola saobraćaja, u fokusu pešaci i vozači dvotočkaša

Newsmax Balkans pre 6 minuta
Jedan referendum, dve nezavisne države: Srbija i Crna Gora, 20 godina kasnije

Jedan referendum, dve nezavisne države: Srbija i Crna Gora, 20 godina kasnije

Radio 021 pre 6 minuta
Nasilje koje se ne prijavljuje – Macura: Najviše žena strada od svoje dece

Nasilje koje se ne prijavljuje – Macura: Najviše žena strada od svoje dece

RTS pre 6 minuta
Brankov i autokomanda stoje, nepregledna kolona za terazijski tunel: Opšti krkljanac jutros na beogradskim ulicama, koloni na…

Brankov i autokomanda stoje, nepregledna kolona za terazijski tunel: Opšti krkljanac jutros na beogradskim ulicama, koloni na Plavom mostu ne vidi se kraj foto

Kurir pre 6 minuta