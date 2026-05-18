Matić (ANEM): Presuda Fondaciji Ćuruvija udarac slobodi medija

Beta pre 58 minuta

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić ocenio je danas da presuda kojom je Fondacija Slavko Ćuruvija obavezana da isplati više od milion dinara Ratku Romiću, Milanu Radonjiću i Miroslavu Kuraku predstavlja ozbiljan udarac nasleđu Slavka Ćuruvije i slobodi izražavanja u Srbiji.

Matić je u saopštenju naveo da je "bizarno" to što porodica Slavka Ćuruvije, 27 godina posle njegovog ubistva, treba da plati odštetu osobama koje su bile optužene i prvostepeno osuđene za to ubistvo, a potom oslobođene.

Prema njegovim rečima, sudija Ljiljana Ilić nije uvažila dokaze i argumente Fondacije Slavko Ćuruvija, već je odluku zasnovala na presudi Apelacionog suda za koju je Vrhovni sud Srbije utvrdio da je doneta uz bitne povrede zakona.

Matić je ocenio da se tom presudom nastavlja gušenje slobode izražavanja i dodatno ugrožava rad Fondacije Slavko Ćuruvija, koju su osnovala deca ubijenog novinara.

On je naveo da se protiv advokata, javnih ličnosti i univerzitetskih profesora koji su komentarisali oslobađajuću presudu u slučaju ubistva Ćuruvije vodi više od 20 tužbi.

Matić je ocenio da je slučaj Slavka Ćuruvije postao simbol nekažnjivosti ubistava novinara i pokazatelj sunovrata Srbije u oblasti medijskih sloboda i vladavine prava.

Dodao je da je slobodno i profesionalno novinarstvo i danas, kao i devedesetih godina, od presudnog značaja kako bi javnost bila upoznata sa činjenicama o zloupotrebama vlasti.

"Vreme je da presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvije upali brojne alarme", poručio je Matić.

(Beta, 18.05.2026)

Povezane vesti »

Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Insajder pre 38 minuta
Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Cenzolovka pre 3 minuta
Matić: Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Matić: Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

N1 Info pre 58 minuta
Veran Matić: Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Veran Matić: Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Nedeljnik pre 48 minuta
Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Umesto pravde – novi pucnji u Slavka Ćuruviju

Glas Zaječara pre 1 sat
(ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

(ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Danas pre 53 minuta
Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ANEMSlavko Ćuruvija

Društvo, najnovije vesti »

Milioni iz beogradskog budžeta za „kraduckanje“ tuđih tekstova

Milioni iz beogradskog budžeta za „kraduckanje“ tuđih tekstova

Cenzolovka pre 23 minuta
Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Matić (ANEM): Presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvija ozbiljan udarac slobodi izražavanja u Srbiji

Insajder pre 38 minuta
Huliganski Zenica blues

Huliganski Zenica blues

Peščanik pre 8 minuta
Koraksu

Koraksu

Peščanik pre 33 minuta
Tražim reč: Koliki pritisak osećaju maturanti da bi izgledali savršeno

Tražim reč: Koliki pritisak osećaju maturanti da bi izgledali savršeno

Newsmax Balkans pre 38 minuta