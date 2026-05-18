Matić (ANEM): Presuda Fondaciji Ćuruvija udarac slobodi medija

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić ocenio je danas da presuda kojom je Fondacija Slavko Ćuruvija obavezana da isplati više od milion dinara Ratku Romiću, Milanu Radonjiću i Miroslavu Kuraku predstavlja ozbiljan udarac nasleđu Slavka Ćuruvije i slobodi izražavanja u Srbiji.

Matić je u saopštenju naveo da je "bizarno" to što porodica Slavka Ćuruvije, 27 godina posle njegovog ubistva, treba da plati odštetu osobama koje su bile optužene i prvostepeno osuđene za to ubistvo, a potom oslobođene.

Prema njegovim rečima, sudija Ljiljana Ilić nije uvažila dokaze i argumente Fondacije Slavko Ćuruvija, već je odluku zasnovala na presudi Apelacionog suda za koju je Vrhovni sud Srbije utvrdio da je doneta uz bitne povrede zakona.

Matić je ocenio da se tom presudom nastavlja gušenje slobode izražavanja i dodatno ugrožava rad Fondacije Slavko Ćuruvija, koju su osnovala deca ubijenog novinara.

On je naveo da se protiv advokata, javnih ličnosti i univerzitetskih profesora koji su komentarisali oslobađajuću presudu u slučaju ubistva Ćuruvije vodi više od 20 tužbi.

Matić je ocenio da je slučaj Slavka Ćuruvije postao simbol nekažnjivosti ubistava novinara i pokazatelj sunovrata Srbije u oblasti medijskih sloboda i vladavine prava.

Dodao je da je slobodno i profesionalno novinarstvo i danas, kao i devedesetih godina, od presudnog značaja kako bi javnost bila upoznata sa činjenicama o zloupotrebama vlasti.

"Vreme je da presuda protiv Fondacije Slavko Ćuruvije upali brojne alarme", poručio je Matić.