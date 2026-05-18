Tramp upozorio Iran: Ističe vreme za pregovore o ratu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp upozorio je Iran da "sat otkucava" i da ističe vreme za pregovore o okončanju rata.

Tramp je na mreži Truth Social napisao da bi bilo bolje da se pregovori pokrenu ubrzo.

Poruka je stigla nakon što je predsednik razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u nedelju, objavio je Times of Israel.

Iranski mediji su u međuvremenu izvestili da SAD nisu uspele da naprave nikakve konkretne ustupke u odgovoru na najnovije predloge Teherana za okončanje sukoba, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova izjavio je da je iranska strana "odgovorna" i "velikodušna".