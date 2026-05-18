VJT o istrazi slučaja Senjak: U svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik UKP

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je u okviru istrage u slučaju Senjak, izjavu u svojstvu građanina dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije N.Đ. U saopštenju tužilaštva se navodi se da je istraga u tom slučaju pokrenuta protiv 10 lica zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela i da je usmerena na "utvrđivanje postojanja njihove krivične odgovornosti".

"U tom cilju tužilaštvo u saradnji sa policijom prikuplja sve potrebne informacije i obaveštenja od lica koja mogu da imaju određena saznanja u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem. Tim povodom izjavu u svojstvu građana u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije N.Đ.", stoji u saopštenju.

Više javno tužilaštvo apelovalo je na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije, navedeći da će uz policiju, "blagovremeno obaveštavati javnost o toku ovog postupka".

"Niko izvan nadležnih organa – VJT u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku", dodaje se u saopštenju.

Deset osoba, među kojima načelnik beogradske policije Veselin Milić i još tri policajca, uhapšeno je u vezi nestanka A.N. u restoranu u beogradskom naselju Senjak.

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je jutros da je "veliki broj pripadnika Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Vojske Srbije, Uprave kriminalističke policije angažovan na pretrazi terena, akvatorija, jezera u okolni Beograda" kako bi našli telo A.N.