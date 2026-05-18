Vremenska prognoza za ponedeljak, 18. maj: Mestimično oblačno, vetrovito i toplije

Beta pre 51 minuta

Vreme u Srbiji će danas ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, a na istoku i jugu mestimično oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana očekuje se malo do umereno oblačno i toplije vreme sa sunčanim intervalima. 

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. 

Najniža temperatura biće od sedam stepeni do 12, a najviša od 19 do 22 stepena.

Vreme u Beogradu će danas ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. 

Najniža temperatura biće oko devet stepeni, a najviša oko 21 stepen.

(Beta, 18.05.2026)

