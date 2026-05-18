Vučić u Bakuu: Značajno za Srbiju da bude deo razgovora o savremenim infrastrukturnim rešenjima

Za Srbiju je od velikog značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji u Bakuu učestvuje na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13).

"Samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju", napisao je Vučić na Instagramu.

On je naveo da je WUF13 jedan od najvažnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.

"Tokom foruma imaću brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, predstavnicima međunarodnih organizacija i kompanija, sa ciljem da obezbedimo nove investicije, partnerstva i dodatne prilike za napredak i još bolju budućnost Srbije", dodao je Vučić.