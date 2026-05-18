Evo šta je "Kekina grupa" kojoj je pripadao Aleksandar Nešović: Surova ekipa u koju uđeš tek kad nekog ubiješ

Nešović je bio povezan sa kriminalnom grupom na čijem čelu je Dejan Stojanović Keka, poznatom po brutalnosti i sukobima sa rivalskim klanovima Ubistvo Nešovića organizovano je uz pomoć bivšeg načelnika policije, koji ga je namamio u restoran pod izgovorom rešenja nesuglasica Aleksandar Nešović Baja, ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku zbog čega je uhapšen, tada aktuelni, a sada već bivši, načelnik beogradske policije Veselin Milić kao i još devet osumnjičenih.